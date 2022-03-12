Ziraat Bankası Kartına Sahip Olanlara Duyuru! Nakit Paralar Hesaplarınıza Yattı. Hemen Bakabilirsiniz…

Ziraat Bankası müşterilerine önemli duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda yeni bir kampanyanın uygulamaya koyulacağı ayrıntıları paylaşıldı. Bankkart ile anlaşmalı olan işyerlerinde giyim, aksesuar, çiçek vb sektörlerde tek seferde yapılacak harcamalarda 250 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL tutarında, toplamda ise 60 TL Bankkart verileceğini belirtti. Söz konusu kampanyanın bitiş tarihi ise 9 Mart olarak belirlendi.

Toplamda 60 TL Ödeme Veriliyor

Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuruda kampanyaya ait detayları müşterileri ile paylaştı. Duyuruda verilen bilgiler arasında kampanyanın 04 ile 09 Mart tarihleri arasında geçerli olduğunu bildiren banka, katılımın Bankkart Mobil aracılığı ile sağlanması gerektiğini ilave etti. Kampanya kapsamında kozmetikten kuyumculuğa, saatten bakım merkezine varıncaya kadar birçok sektördeki üye işyerlerinden Bankkart POS ile yapılacak alış verişlerde tek seferde yapılacak tutar 250 TL ve üzeri olması durumunda her alışveriş için 20 TL, toplam tutar olarak da 60 TL Bankkart lira verileceği bildirildi.

Faydalanmak İçin Kampanya Katılım Gerekiyor

Yapılacak işlemlerin tamamının anlaşmalı üye işyerleri ile ilgili olması gerekiyor. Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinden yapılacak alış verişlerde bu imkândan faydalanabilecek. Bunun yanı sıra e ticaret üzerinden yapılan alış verişlerde ise kampanyaya dâhil edilmiyor. Banka tarafından sunulan bu imkândan faydalanabilmek için öncelikle Bankkart ile kampanyaya katılım sağlamak şart.

Konu hakkında daha detaylı bilgi veren Ziraat Bankası, Bankkart Lira ile ilgili şartları yerine getiren müşterilerine tutarların anında yükleneceği belirtildi. Aynı gün içerisinde aynı işyerinden yapılan harcamalarda sadece ilki dâhil edileceği belirtildi. Kampanya kapsamında yapılan alışverişlerde işlemler peşin yapılabildiği gibi taksitli şeklinde de yapılabilecek.

Karta Yüklenen Para Kampanyaya Dâhil Değil!

Kampanya kapsamında kazanılacak tutar maksimum Bankkart ile 60 TL dir. Bireysel Bankkart sahibi müşterileri için geçerli olup, diğer kartlar (Bankkart Başak, Bankkart Business ve diğer ücretsiz ürünler ile yapılan alış verişlerdeki işlemler kapsam dışıdır. Bu tür işlemler gerçekleştiğinde kampanya kapsamı dışında kalıyor. Ayrıca karta yüklenecek olan tutarlar da kampanyaya dâhil edilmiyor.