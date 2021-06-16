Ziraat Bankası Kartı Olanlara Babalar Günü Hediyesi 750 TL Veriliyor. Ziraat Bankası Bankkart kullanan kişilere yaptıkları alışveriş ile birlikte 750 TL hediye verileceği duyurusu yapıldı. Ziraat bankası babalar günü hediye kampanyasına nasıl katılırım merak konusu olmaktadır. Sizlerde eğer Ziraat Bankası müşterisiyseniz ve bankkart kullanıyorsanız, bu kampanyaya katılarak 750 TL hediye kazanabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden yapacağınız alışverişlere göre verilecek olan bu limit 25 TL ile 750 TL arasında geçerlidir. Ziraat bankası bankkart ile 15 Haziran 2021 ve 21 Haziran 2021 tarihleri arasında, Restoran harcaması, giyim harcaması, aksesuar harcaması, saat, elektronik harcama yapan kişilere, bankkart hediye verecek. 750 TL alışveriş yapan ve bu kart ile ödeyenlere 25 TL bankkart hesaplarına yatacaktır. Bankanın resmi internet sitesi olan bankkart.com.tr adresi üzerinden de kampanya detaylarına ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Babalar Günü Hediyesi

Ziraat Bankası bankkart ile yapacağınız harcama ile birlikte, sizlere anında babalar günü hediyesi verilecek. Ziraat Bankası anneler günü için yaptığı bu kampanyayı şimdi babalar günü için yapıyor. 750 TL'ye kadar yapacağınız her alışverişte 25 TL kazanacaksınız. En çok kazanacağınız para ise yaptığınız alışverişlere göre değişebilmektedir. 750 TL'ye kadar hediye puan verilmektedir. 1.500 TL harcama yapan kişiler 50 TL alabileceklerdir.

İster banka kartınız ile isterseniz de kredi kartınız ile bu işlemleri yapabileceksiniz. Harcama tutarı sonrasında kampanya için ödenecek tutar, hesabınıza iade edilecektir. Bu iadeler ve kazanılan para ise 6 Temmuz tarihinde hesabınıza yatacaktır.

Kampanyaya katılmak isteyenler kendi kartları ile bu işlemleri yapabileceklerdir. Bankkart ile yaptığınız ödemelere göre işlem yapılacak. 750 TL işlem ödemesini bir kerede kesilmesi gerekiyor. Kampanya sonrasında 6 Temmuz 2021 tarihinde kazandığınız paralar yatacaktır.