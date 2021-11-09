Ziraat Bankası ING Bank ve Akbank Neler Yapıyor, İsteyene İstediği Limitte Kredi Veriyor

Bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin, banka şartlarına uygun olmaları durumunda verilen limitlerde kredilerini alabilirler. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen ne kadar onay alacağınızı söyler. Kredi alabilmeniz için bankalardaki kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan, banka sicilinde sıkıntı olmayan kişiler, uygun faizlerle 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu için banka şubeleri, atm.leri, sms servisleri ve internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Akbank’tan 15.000 TL Online Kredi

Akbank üzerinden şartlara uygunsanız ve kredi notunuz en az 1200 üzerindeyse kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka üzerinden müşteri olan kişilere, online olarak Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkanı verecektir.

Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonuç verir ve onaylanan kredinizi hesaba atabilirsiniz. Akbank 15.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere online olarak hizmet vereceği için, bankanın müşterisi olmanız şartı vardır. Bu müşteriler, internet şifresi alarak hemen kredi kullanımı için başvuru yapabileceklerdir.

ING Bank 25.000 TL Kredi Başvurusu

ING Bank üzerinden hem 15.000 TL hem de 25.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesine girerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. ING Bank, kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan kişilerin, hemen işlem yapacaklarını söyleyebiliriz. Banka ayrıca kişiye göre faiz oranı uygulamaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda, hemen sonuç almak istiyorsanız, kredi için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Banka şubelerinden kimlikleriniz ile kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Bu bankada hesabınız varsa da internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Diğer Kamu Bankalarından 35.000 TL Kredi

Ziraat Bankası ve diğer tüm kamu bankaları, 35.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sunmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin hemen bankalara giderek işlem yapacaklarını söyleyebiliriz.

Bu bankadan maaş alıyorsanız, maaş aldığınız banka şubesinden, almıyorsanız da en yakın Ziraat Bankası şubesinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası gibi, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlarda kredi kullanmanız mümkündür. Ziraat Bankası emekli olan kişilere, emekli maaşlarını taşımaları durumunda kredi verecektir. Ayrıca diğer bankalarda bu sisteme uygun olarak kredi kullandırmaktadırlar. Vakıfbank ve Halkbank maaşın 22 katına kadar kredi verirken, Ziraat Bankası maaşın 30 katına kadar da kredi vermektedir. Eğer maaş alıyorsanız, bu limitler üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Verdiğimiz bu bankalar haricinde kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak QNB Finansbank üzerinden, İş Bankası, Denizbank ve Garanti BBVA şubelerine giderek veya internet üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bankalar aynı politikalara göre onay verseler de, kendi şartlarına göre işlem yapacaklardır.