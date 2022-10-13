Ziraat Bankası hesaplarınıza ödeme yapacak! 100.000 TL'ye kadar düşük faizli nakit alacaksınız

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni 100.000 TL'lik kredi kampanyası yapılacağı açıklandı. En düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek istediğiniz zaman nakit kredi kullanabilecek onaylanan krediler hesaplarınızı yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşları 24 ay vadeli olarak hemen kredi imkanı sağlanıyor.

Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvurularını gerçekleştiren bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli krediler verilmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce banka kredi politikalarına uygun olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekiyor.

Ziraat Bankası internet bankacılık uygulamaları üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda banka kredi puanına bakarak sizlere destek kredisi verecek ve 100000 TL'ye kadar onay alabilmeniz için düzenli olarak bir gelir belgesi olmasını isteyecektir.

Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek yapacağınız kredi başvurularında, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ile birlikte aynı şartlar dahilinde, şubeler üzerinden gelir, belgeli ve kimlik ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda, kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşların diğer bankadaki olan borçlarını kapatabilmeleri için de verilecek olan bu kredilerde 100000 TL kullanmanız durumunda 24 ay vadeli 50000 TL kullanmanız durumunda ise 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz. Banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, bu kampanyalara katılabileceğini söyleyebiliriz.