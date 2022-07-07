Ziraat Bankası Hesaplarına Ödemeler Başladı! 18 Yaş Üzerinde Olanlar Dikkat!

Ziraat Bankası, Kurban Bayramı için başlatmış olduğu kampanyanın duyurusunu tekrardan paylaştı. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan ve kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara banka şubelerine gelmeden işlemlerini yapacağını duyurdu. Devlet bankası olan Ziraat Bankası, özellikle acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların her zaman ilk tercih etmiş olduğu bankalardan birisi olmuştur.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 40000 TL'ye kadar da ödeme gelir belgesiz olarak belirmektedir.

Ziraat Bankası, 40000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Gelir belgesiz olarak Ziraat Bankası üzerinden 40000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu banka şubeleri üzerinden kimlikle beraber yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası Banka hesabınız yok ise şubelere giderken kimliğiniz yanında gelir belgenizi götürmeniz gerekmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması ve emekli olan kişilerin ise emekli maaşları Ziraat Bankası üzerinden alınması durumunda nakit kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceksiniz.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte de Ziraat Mobil uygulaması üzerinden hergün kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat mobil uygulamasına giriş yapabilmeniz için kendi hesabınız üzerinden bir internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir. Ok, Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istemeyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir ve ne kadar kredi onayı aldığına, cep telefonlarına gelecek olan mesaj ile görebilirler.