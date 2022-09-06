Ziraat Bankası Hesabınızın Olması Durumunda Önemli Bir Açıklama Sizin İçin Geldi!

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar için Genel Müdürlük tarafından bir açıklama yayınlandı. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar, daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda 0.99 faiz oranları ile birlikte 5000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek. 10 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz bu nakit kampanyasından faydalanacak olan kişilerin daha önce Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmış olması ve düzenli ödemeler yapmış olması istenmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olması ve 36 ay vadeye kadar işlemlerini yapması isteniyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişiler için başlatılan bu kampanyalarda 5000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlere hızlı bir şekilde işlem yaparak, aynı gün içinde hesaplarınıza da ödemeler yatırmakta.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 0.99 faiz oranları haricinde daha yüksek limitlerde krediler alabilir ve düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası 0.99 faiz oranları ile birlikte vermiş olduğu kredilerde sadece beş bin TL kadar kredi ödemesi vermekte. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka kredi puanına uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden ziraat bankasının mobil uygulamasını kullanarak, Nakit kredi başvurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası üzerinden yapmış olduğunuz tüm işlemlerde aynı gün içinde hesaplarınız ödemeler verilmektedir.