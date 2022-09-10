Ziraat Bankası hesabınız varsa Eylül ayı sizin için son şans, İşlem yapmalısınız

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu yeni duyuru ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşların Eylül ayı içerisinde başvuru yapmaları durumunda bu bankadan en düşük faiz oranlarından yararlanarak Kredi alabileceği haberini verdi. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda üç ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz kredilerde şartlara uygun olarak sizler de hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Eylül ayı sonuna kadar vermiş olduğu bu kredilerde bireysel müşterilerin internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak işlem yapmasını istiyor.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlara şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilecek olan kredilerde Eylül ayı sonuna kadar işlem yapılması durumunda düşük faizli Kredi verileceği açıklandı.

Kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte acil ihtiyacı olmaları durumunda şubelere gitmeden Kredi işlemlerinden faydalanabileceği haberi verildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak Ziraat mobil uygulaması üzerinden hesaplarına o paralara yatırabilecek.

Ziraat Bankası yapmış olduğu düşük faizi ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle internet bankacılığı üzerinden daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmamış ve banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlara 50.000 TL gelir belgesiz 36 ay vadeli kredi verecek. Ziraat Bankası internet bankacılığını kullanarak veya internet sitesi üzerinden internet şubesi girişi yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir 50.000 TL kredi onayı alıp alamadığınızı görebilirsiniz.