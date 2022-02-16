Ziraat Bankası Hesabı Olanlar ve Olmayanlara 2 Ayrı Kampanya Yapıldı! 50.000 TL Ödeme TC Kimlik Numarasına Göre Verilece

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar ve Olmayanlara 2 Ayrı Kampanya Yapıldı! 50.000 TL Ödeme TC Kimlik Numarasına Göre Verilecek. Ziraat Bankası yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte 50.000 TL'ye kadar ödeme alacağını açıkladı.

Uygun faiz oranları ile birlikte emekli olan ve sigortalı kişiler Ziraat Bankası'nın yaptığı bu kampanyaya katılarak işlem yapabilecektir. Ziraat Bankası uygun faizlerle kredi alacak olan kişilerin şartlarına uygun olması durumunda 5 dakika içinde sonuç verecektir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler 1100 ve üzerinde kredi notu olan kişilere onay verecektir. 1100 ve üzerinde kredi notu olan kişiler sigortalı olarak çalışıyor ve emekli olmaları durumunda da bu bankanın yaptığı kredi kampanyasına banka şubelerine gitmeden işlem yapabileceklerdir. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olması durumunda hemen işlemlerinizi Ziraat Bankası mobil uygulamasından kolayca yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası 50.000 TL Başvuru

Ziraat Bankası 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredileri en yakın banka şubesinden yapacaklar. Kredi alacak kişiler uygun faiz oranları ile birlikte 50.000 TL'ye kadar hemen onay alırsa hafta sonu olsa bile mobil uygulamadan kredi alacaklar. Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar online kredi imkanı sağlayacak. Ziraat Bankası nakit kredi kullanacak olan kişilere 50.000 TL üzerinde de işlem yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası şubelerinden ve banka internet sitesinden düşük faizli yüksek limitli krediler kullanabileceksiniz.

Nakit kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise banka emekli maaşlarını kendi bankasından almasını istemektedir. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler emekli maaşlarını bu bankalara taşıyarak hemen başvurularını yapacak ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesaplarda olacaktır. Ziraat Bankası ayrıca emekli olan kişilere 750 TL emekli promosyonu vermektedir.