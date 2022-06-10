Ziraat Bankası Hesabı Olanlar Dikkat! TC Kimlik Numaranız Üzerinden Sorgulama Yaparak 56.000 TL Ödeme Alın!

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak, 56000 TL yeni bir ihtiyaç kredisi paketi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası, özellikle kendi hesabı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada, şartları uygun olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve 24 ay vadeli 56000 TL kredi kullanabileceksiniz.

10 Haziran tarihi itibariyle başlatılan yeni kampanyalarda 50000 TL altında kredi alan vatandaşlar, 36 ay vadeli 50000 TL ile 100000 TL arasında kredi alan vatandaşlar ise 24 ay vadeli 100000 TL üzerinde kredi alacak olan vatandaşlar ise 12 ay vadeli kredi kullanacak. yapılan bu ödeme tablosu, sonrasında özellikle geliri yüksek olmayan vatandaşlara yüksek limitli kredi alması zorlaşacaktır.

Ziraat Bankası, bu kampanyalar ile birlikte 56000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek, kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, yeni yapmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte mobil uygulama üzerinden de kredi imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası, özellikle emekli maaşı alan müşterilere kredi vermek istiyorsa, emekli maaşını bu bankaya taşıması gerektiğini söylüyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıyarak, kredi kullanabilecek onaylanan kredinizi isterseniz internet bankacılığı üzerinden isterseniz de banka şubeleri üzerinden istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

56000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte kredi puanı 1100 ve üzerinde olması ve sigortalılık durumunun son iş yerlerinde 6 aydır çalışıyor olması durumunda onay alacağını söylemek istiyoruz. Size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir, Ziraat Bankası tarafından verilen kredi başvuru formu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.