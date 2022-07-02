Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! Son Gün 15 Temmuz!

Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat etmeli. 15 Temmuz 2022 tarihinde son bulunacak ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu. Nakit kredi kampanyasına katılmak isteyenlere hemen ödemeli kredi imkanı sağlanacaktır. Kredi almak isteyenlere, uygun faizlerle kredi almak isteyenler Ziraat Bankası nakit kredisi kullandırılmaktadır. Ziraat bankası hesabınız varsa, hesabınız üzerinden hemen ödeme alabileceksiniz.

Ziraat bankası resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyenlere hızlı ve anında çözüm geliyor. Kredi almak isteyenlere banka 1.54 faiz oranlarından yararlanarak internet üzerinden ve banka şubelerinden alabileceksiniz. Ziraat bankası resmi internet sitesinden bankanın tüm kampanyalarını öğrenebilir, kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası kredi almak isteyenlere, uygun faizlerle başvuru bireysel müşterilere yapılacaktır. Emekli olan kişilerin banka kredi notu uygun olursa, maaş taşımasına gerek kalmayacaktır. Ziraat Bankası nakit kampanyasında başvuru yaparak kredi alacak kişiler emekli maaşlarını bu bankaya taşıdıklarında daha yüksek limitlerde de kredi almak isteyebilirsiniz.

Ziraat bankası kredi alacak kişilere, uygun faizlerle sigortalı olarak çalışan kişiler, 6 aylık sigortası olması durumundadır. Kredi almak istiyorsanız, banka kredi notu uygun olan kişiler, uygun faizlerle banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapılmaktadır. Kredi notu uygun olan kişilere, banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

Ziraat bankası ayrıca mobil uygulaması üzerinden de kredi veriyor. Bankaya gitmeden kredi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sunulurken, mobil uygulamadan ayrıca masrafsız kredi alınmaktadır. Kredi almak isteyenler için son tarih olan 15 Temmuz'a kadar bayram kredisi başvurusu yapacaksınız. Bayram kredisi aldığınızda şartlara uygun olanlar aynı gün içinde isterse kredi kartı da alabileceklerdir.