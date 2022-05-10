Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 50 bin TL gelir belgesiz onay verilecek

Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlar için nakit ihtiyacı duymaları durumunda 25 bin TL ile 50 bin TL arasında ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden bireysel müşteriler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa düşük faiz oranları ile birlikte yapacakları bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar 25000 TL 50 bin TL arasında Kredi imkanından faydalanabilir.

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yaparak Kredi kullandıracak olan bu bankadan gelir belgesiz olarak kredi alabilmeniz için banka hesabı olması gerekmektedir.

Emekli olan ile çalışan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabilecekleri bu Kredi kampanyasına daha önce bankadan ihtiyaç kredisi kullanmış olan vatandaşlar da katılabiliyor.

Ziraat Bankası 25 bin TL ile 50 bin TL arasındaki ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerini bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50 bin TL üzerinde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi için başvurularında gerçekleştirmektedir. Resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka sizleri değerlendirmeye alarak hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı verdiğinin mesajını gönderir ve faiz oranlarını sizlere söyler. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaş müşterisi olması gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek bu banka üzerinden 5 dakikada onaylanan Kredi kampanyasına katılarak hem emekli kredisi kullanabilir hem de diğer bankadaki olan borçlarımızı kapatmak için transfer kredisi alabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek devlet destekli ve en düşük faiz oranlarından yararlanma kaydı ile kredi başvurusunda bulunabilir. Size en yakın banka şubesine giderek başvuru yapacak olan vatandaşlar kimlikleri ile birlikte gelir belgesini yanında götürmesi durumunda kredi onayı verilmektedir.