Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! 9 gün süre kaldı, başvuru yapmak lazım!

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni duyuruda, 9 gün süre içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını yayınladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 9 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında banka hesabı olan vatandaşlar, 9 gün içerisinde eğer başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın mobil uygulaması üzerinden bu işlemleri yapmış olması isteniyor. 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilecek İhtiyaç Kredisi kampanyasında şartları uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyaları haricinde banka sizlere, konut kredisi ve taşıt kredisi imkanından da faydalanmanız için 9 gün içerisinde destek olacaktır.

Ziraat bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için nasıl işlem yapılıyor?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurması isteniyor. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan nakit kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek hızlı bir şekilde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gitmeden hemen internet bankacılığı şifresi alabilecek ve buradan kredi başvurusunda bulunarak, hesabınıza onaylanan tutarın ödemesini alabileceksiniz.