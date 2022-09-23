Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! 22 Ekim'e kadar uzatıldı!

Ziraat Bankası müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Kampanya katılan herkese 7590 lira Banklira yüklenecek. Kampanyanın ilk şartı bir Ziraat Bankası müşterisi olmaktır. İkinci şartı ise Tatil Sepeti sitesinden en az 7500 liralık alışveriş yapmak. Müşteriler hem tek çekimle ödenen hem de taksiyle ödenen alışverişlerde kampanyadan faydalanabilir. Böyle bir alışveriş yapan ve siteden 7500 liralık bir alışveriş yapan bütün Ziraat Bankası müşterileri anında 750 lira Banklirayı hesabında bulabilir. Tek seferde taksitli ya da tek bir şekilde bu ödemeyi yapan herkes kampanyadan 22 Ekim tarihine kadar faydalanabilir.

22 Ağustos ve 22 Ekim Arasında

Ziraat Bankası'nın Tatil Sepeti ile anlaşmalı olarak yaptığı kampanya 22 Ağustos tarihinde başladı. 22 Ekim tarihine kadar devam edecek olan kampanyaya telefonlarda bulunan Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması, SMS ve de bankkart seçenekleri ile katılabiliyor. Bunlardan herhangi birisiyle Tatil Sepeti sitesinden alışveriş yaparsanız ve Ziraat Bankası kartınız varsa hesabınıza anında 750 lira yüklenecek. Kampanyaya SMS ile katılmak isteyenler, telefonlarından 4757 adlı numaraya TATİLSEPETİ yazarak kampanyaya katılabiliyor. Tatil Sepeti sitesinden alışveriş yapmayı planlayan müşteriler öncelikle SMS yolu ile kampanyaya katıldıklarını belirtmelidir. Alışveriş daha sonra yapılabilir. Bu şekilde yani SMS yoluyla haber verilmezse kampanyaya katılım mümkün değildir.

En Yüksek Miktar 750 Lira

Ziraat Bankası'nın kampanyasından sadece bir kez yararlanılabilir ve en fazla kazanılabilecek olan miktar 750 liradır. Yani alışveriş daha fazla miktarda olsa bile kampanyadan kazanılabilecek miktar değişmeyecektir. Öte yandan kampanya dönemi olan 22 Ağustos ve 22 Ekim tarihleri arasında birden fazla bu kampanyaya başvurmak da mümkün değildir. Yani bir kaç kez kampanyaya katılım söz konusu değildir. Her müşteri bir kerede yaptığı 7500 liralık alışveriş ile yalnızca 750 lira kazanmaya hak kazanacaktır.

Kazanılan miktarda hesaba ya da Ziraat Bankası kartlarına Banklira olarak yüklenecektir. Kampanyaya katılmak isteyen Ziraat Bankası müşterilerinin acele etmesi gerekiyor. Çünkü katılım süresi olan 22 Ekim bitmek üzere. Kampanyanın bir diğer şartı da harcamanın bireysel kart ile yapılması gerekmesidir. Mesela Bankkar Başak ya da Business kartları ile kampanyaya katılmak mümkün değil. Ayrıca zaten hesapta olan Bankliralar da katılım olmayacak.