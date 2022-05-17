Ziraat Bankası hesabı olan kişilere önemli duyuru! Banka 5000 TL ödemeleri hesaplarınıza gönderdi

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında banka hesabı olan vatandaşlar için 5000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapacaktır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte ağacın ihtiyacı olan vatandaşları için 90 gün ertelemeli olan bu kredileri hızlı bir şekilde başvuru yapma imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası, 36 ay vadeye kadar kullanacağı bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak isteyen müşterilerin kendi banka müşterisi olmasını istemektedir.

Ziraat Bankası, hesabınız varsa ve kredi almak istiyorsanız bu banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak da kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda onay alan vatandaşlar şubelere gitmeden 5000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedirler.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunun sonrasında başvuruların nasıl yapılacağını araştıran vatandaşlar için banka kendi resmi internet sitesi üzerinden bir ihtiyaç kredisi başvuru formu oluşturdu. Resmi internet sitesine girerek, İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak, sizlerde işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve nakit kredi onay alabileceksiniz.

Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanmaktadırlar. Tüm kamu bankalarından yapılan bu kampanyada kredi alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 5000 TL gelir belgesiz olarak verilmektedir.