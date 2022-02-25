Ziraat Bankası Hesabı Olan Bireyler Müjde! Bankadan Açıklama Geldi

Ziraat Bankası yönünden gelen açıklamada, banka hesabı var olan kişilerin alabileceği 10 bin TL düşük faizli nakit kredi kampanyası konusunda bu ayın son gününe dek başvuru yapmaları gerektiği ibaresi yer alıyor. Nakit gereksinimleri için Şubat ayının başlamasıyla beraber başlangıcını yapmış olan bu kampanyaya katılacak kişilerin banka hesapları olması ve maaşlı müşteri olmaları halinde anında onay alabilecek ve az bir faizle devlet destekli şekilde ihtiyaç kredisi çekebilecektir.

Ziraat Bankası, kişilerin her durumda yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam ediyor. Emekli olan ve sigortalı halde çalışan bireylerin acil gereksinimleri olması durumunda başvuru gerçekleştirebilecekleri bankaların başında gelen Ziraat Bankası, Şubat ayı itibarıyla başlangıcını yapan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireylere 10 bin TL’ye değin ödeme verebileceğini açıklamıştı. Bu biçimde başvuru gerçekleştirecek olan kişiler anında işlemlerini yaparak Ziraat Bankası aracılığı ile hızlı bir biçimde nakit ödemesi alabilecek.

Ziraat Bankası Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

İhtiyaç kredisi kampanyası nezdine katılmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası aracılığıyla işlem yapmak için başvurularını hemen yapmalıdır. Bu banka, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişilerin nakit gereksinimleri olması halinde hızlı bir biçimde internet bankacılığını kullanmak suretiyle kredi başvurusunda bulunabilecektir.

10 bin TL ve 36 ay vadeli temel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak bireylerin belirli koşullarla beraber Ziraat Bankası’ndan üç ay ertelemeye sahip kredi alabileceğini ifade edebiliriz. Ziraat Bankası, resmi web sitesi üzerinden başvuru kabul ettiği gibi, bunun yanı sıra size yakın konumda olan bir banka şubesini ziyaret ederek kimliğinizle beraber başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

Ziraat Bankası’nın oluşturduğu bu kampanyaya katılmak isteyenler banka kredi şartlarına uygun olup olmadığına bakmalıdır. Bu şekilde çok daha üst düzeyde kredi faizi kullanabilirler. Detaylı bilgi almak için ise Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramayı unutmayınız. Oradan kampanyaya dair önemli bilgileri tek seferde alabilirsiniz. Ziraat Bankası’nın vatandaşa verdiği bu kredi destekleri gün geçtikçe daha da artacak ve her zaman da aktif olarak kullanılacak gibi görünüyor.