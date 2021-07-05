Ziraat Bankası Genel Müdürlükten Haber Var, 50 bin Kişiye 500 milyon TL Kredi Kullandırılacak! Herkes Onay Alacak!

Ziraat Bankası son dakika kampanyasını duyurdu. Banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi alabilecek ve hemen hesaba atabileceksiniz. Ziraat Bankası son dakika kampanyası ile birlikte, bu kredilerde işlem yapacağını ve ayrılan kredi miktarını açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden son dakika kampanyası olarak verilecek bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı da sunulacak. Banka 10.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası 1.49 faiz oranı ile anında ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler kamu bankası Ziraat Bankası üzerinden hemen kredi kullanabilirler. Banka 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi veriyor. Sizde başvuru yapacaksanız haberimizi okuyabilirsiniz.

İhtiyaç kredilerinde uygun faiz ve yüksek limitli kredi veren bankalardan birisi Ziraat Bankası’dır. Banka kamu bankası olmasından ötürü, kredi kampanyalarında ilk tercih edilen bankalardan birisidir. Sizlerde eğer banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka 1.49 faiz oranı ile müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olursa aynı gün içinde kredinizi kullanacaksınız.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Başladı

Ziraat Bankası, diğer bankalar ile kıyaslanma yapıldığında daha zor şartlarda kredi veren bir bankadır. Öncelikle banka gelir belgenizin olmasını isteyecek ve sigorta durumunuzun en az 6 aylık olmasını isteyecektir. Ayrıca emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankaya taşıması durumunda kredi onayı alabilmektedirler. Üstelik emekli olanlar kredi notu düşük olsa bile, icralık borçlarını yeni kapatmış olsa bile kredi kullanımı yapabilirler. Ama eğer banka siciliniz kötü ise maalesef banka kredi onayı alamayacaksınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda işlem yapabilirler.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası kredi başvurusu, banka şubelerinden yapılmaktadır. Size en yakın olan Ziraat Bankası şubesine gittiğinizde kredi için sizlere yardımcı olacaklardır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız, banka kredi başvurusu yaptığınızda gelir belgesi götürmeniz gerekecektir. Kimlik ve gelir belgenizi verdiğinizde başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvuru sonrasında TC kimlik numaranızdan değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirme sonucunda kredi sonucunuz sizlere söylenecektir. Kredi başvurusu onaylanan kişiler aynı gün içinde bankadan kredilerini kullanabilirler.

Banka kredi notunuza ve gelir durumunuza göre 100.000 TL’ye kadar kredi verecektir. Vereceği kredilerde yüksek limitli onay almak istiyorsanız, diğer banka borçlarınızı da banka kapatacaktır. Tüm bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak Ziraat Bankası üzerinden kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası, 100 bin TL kredilerde 36 ay vade ve dilediğiniz zaman 6 ay ertelemeli kredi kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

1.49 Faiz ile Kredi Veren Diğer Bankalar

Kamu bankası olan Ziraat Bankası haricinde, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de aynı faiz ve aynı kredi şartları ile kredi alabilirsiniz. Halkbank’tan maaşınızın 20 katına kadar, Vakıfbank’tan da maaşınızın 22 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar verilen bu ihtiyaç kredisinde ayrıca banka diğer borçlarınızı kapatan borç kapatma kredisi de vermektedir.

Bankalardan maaş alan müşteriler eğer internet bankacılığı kullanıyorsa 20.000 TL’ye kadar olan başvurularında internet üzerinden onay alabilir ve internet üzerinden kredi kullanımı yapabilirler. Bunun için maaş hesabı veya banka hesabınızın üzerine bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir.