Ziraat Bankası Genel Müdürlük Yayınladı, İhtiyaç Sahipleri İçin 750 Milyon TL Kredi Dağıtılacak

Ziraat Bankası duyurdu. İhtiyaç Sahibi olan kişilere ayrılan bütçe 750 milyon TL. En fazla 20.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, pandemi dönemi için sıkıntı yaşayan vatandaşlar öncelik olacak. Banka tarafından yapılan açıklama ile birlikte anında kredi onayı alabileceksiniz.

İhtiyaç sahibi olan kişilere, bireysel kredi olarak 750 milyon TL kredi dağıtılacağının haberi verildi. Ziraat Bankası bu kredilerde banka durumu iyi olan kişilere, destek kredisi olarak verecek. Kredilerde en yüksek limit ise 20 bin TL. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak verilecek. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. İşte yarın başlayacak olan bu kampanya ile ilgili detaylar...

Ziraat Bankası, kamu devlet bankası olması ile birlikte, en çok müşteri portföyüne sahip bankalardan birisidir. Sizlerde bu banka üzerinden kredi başvurusu yapabilir, kredi başvurusu sonrasında hemen sonuç alabilirsiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu son kredi kampanyasında pandemi sonrasında ihtiyaç sahiplerine 750 milyon TL destek vereceğini duyurdu. İşte kampanya ile ilgili bilgiler...

20 bin TL Kolay Başvuru İmkanı ile Verilecek ve Hemen Hesaba Yatacak Kredi Kampanyası Başladı...

Kredi başvurusu yapmak isteyeler bu kampanyaya katılarak anında sonuç alabilir. Kredi kullanmak isteyenler, bankanın belirlediği yöntemlere başvuru yaparak kredilerini kullanabileceklerdir. 20 bin TL kredi kullandığınızda sizlere 3 ay erteleme imkanı da sunulacaktır. Başvuru için banka şubesine gitmeden bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz.

İnternet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, formu doldurduktan sonra kredi değerlendirmesine girecekler. Kredi değerlendirme süresi 1 veya 2 gün sürebilir. Kredi sonucu daha sonra bankaya vermiş olduğunuz cep telefonuna SMS ile gelecektir. SMS ile kredi sonucunuz olumlu olursa en yakın ATM'den veya banka şubesinden kredi kullanabileceksiniz.