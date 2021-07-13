Ziraat Bankası Gece Yayınlandı! Kredi Kartı ve Banka Kartı Olan Kişilere 20.000 TL Nakit Destek Veriliyor

Ziraat Bankası üzerinden yeni bir kredi paketi yayına girdi. Banka son dakika olarak bu hafta için geçerli yeni kredi paketini kendi müşterilerine özel olarak veriyor. Kredi kartı ve bankamatik kartı olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 20.000 TL'ye kadar nakit desteği bankaya gitmeden de alabilecek. Kampanya detayları ile ilgili internet sitesinden de bilgiler verildi. Müşterilerine özel olarak yapılan bu kampanya, Temmuz ayının sonuna kadar geçerli olacak.

Ziraat Bankası Gece Yayınladı

Ziraat Bankası kredi almak isteyenlere gece yayınlandığı bir müjde verdi. Kredi kullanmak isteyenler, Ziraat Bankası kredi kartı veya Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanması yeterli. Kredi kartı kullanan kişiler eğer kredi kartı borçlarını gününde ödüyorsa, banka daha uygun faizlerle kredi verecek. Ziraat Bankası bankamatik kartı olan kişilerde düzenli kart üzerinden alışveriş yapıyorsa, banka hemen bu kişilere acil nakit ihtiyacı olan 20.000 TL krediyi hesaplarına atabilecek.

20.000 TL Anında Hesaplara Yatıyor!

Ziraat Bankası 20.000 TL Kredi kampanyasına katılmak isteyenler, ilk olarak başvuru şartlarını bilmesi gerekiyor. Banka özellikle kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olması durumunda onay veriyor. Kredi alacak kişiler, başvuru yaptıktan hemen sonra, banka müşterilerine sonucu veriyor. Kredi alabilmeniz için banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca banka hesabı veya kredi kartı hesabınız ile internet bankacılığı şifrenizi almanız gerekli. Bu şekilde internet üzerinden yapılan kredi başvurularında banka 20.000 TL krediyi hesaplarınıza atacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası 20.000 TL kredi başvurusu, Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. Başvuru yapacak olan kişiler, yukarıda da belirttiğimiz kredi başvuru şartlarına uygun olursa, kredilerini hemen hesaba atabiliyorlar. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi için internet bankacılığı şifreniz ile Ziraat Mobil uygulamasına girebilirsiniz. Başvuru yapmak için Krediler > İhtiyaç Kredisi > Başvuru seçeneklerini takip ederek kredi başvurunuzu yapabileceksiniz. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan kredi başvurusu sonucu hemen görülür ve onay alan kişinin kredisi hesaba yatar. 20.000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde banka müşterilerine 3 ayda bir veya 2 ayda bir ödemeli tablo oluşturabilir. 20.000 TL kredi alacak kişiler, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilirler.

Emekliler Kullanabilir mi?

Ziraat Bankası emekli kredisi ayrı bir kredi kampanyasıdır. Bankamatik kartı olan veya Ziraat Bankası üzerinden kredi kartı kullanan emeklilerde 20.000 TL'ye kadar verilen bu destek kredisine başvuru yapabilirler. Ziraat Bankası üzerinden anında kredi şartlarına uygun olan kişiler, belirli kredi politikalarına uygun olması durumunda hemen sonuç alabileceklerdir. Emekli olan kişiler ile birlikte, diğer müşteriler 0 850 220 00 00 Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak da kredi için bilgiler alabilmektedirler.

"Aylık 756 TL Taksit"

20.000 TL kredi hesaplaması için 36 ay vadeli kredilerde 756 TL aylık taksit ödenmektedir. Eğer 20.000 TL kredi kullanırsanız 12 ayda 1.873 TL, 24 ayda ise 1.039 TL aylık ödeme çıkacaktır. Kredilerin genel ve güncel faiz oranlarını, kredi hesaplamasını www.ziraatbank.com.tr adresinden de yapabilirsiniz.