Ziraat Bankası faizsiz ödeme yapacak! Vatandaşlara yönelik müjdeli haber geldi

Ziraat Bankası Türkiye'de devlet bankası olarak hizmet veren bir banka kurumudur. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için her zaman ilk tercih edilen banka olmuştur. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile istediğiniz ihtiyaç kredisini kullanabiliyorsunuz. Banka yapmış olduğu son açıklamada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar faizsiz nakit kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası tarafından kurulan Ziraat katılım Bankası üzerinden bankacılık işlemleri yapacak olan kişiler faizsiz bankacılık işlemleri ile birlikte faizsiz kredi de kullanabilecek. Sizlerde banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız faizsiz 5000 TL ve üzerinde 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası faizsiz kredi nasıl alınır?

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi faizsiz konut kredisi ve faizsiz taşıt kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat katılım Bankası şubelerinden işlem yapmaları gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi kullanabilecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa Ziraat katılım Bankası şubelerine giderek kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilir banka kredi politikalarına uygun olması durumunda hemen kredi onayı alabilir.

Ziraat katılım Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını Bu banka üzerinden almaları şartı ile kredi onayı sunulmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise sigortalılık maaşlarının 12 aydır aynı iş yerinde olması gerekiyor. Banka 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken 100.000 TL üzerinde de ipotekli ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Ziraat katılım Bankası üzerinden kullanacağınız kredilerde faiz yerine banka kar payı oranı uygular.