Ziraat Bankası Faizsiz Kredi Kampanyası! Şok Karar Verildi, 100 bin TL faizsiz kredi süresi uzadı

Ziraat Bankası 2021 yılı itibariyle yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Ziraat Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası sene sonuna kadar bu kredi kampanyalarının devam edeceği söyleniyor. Sizlerde eğer Ziraat Bankası faizsiz kredi almak istiyorsanız, esnaf ve sanatkar olmanız ile birlikte bu kredileri alabileceksiniz.

Ziraat Bankası esnaf vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Eğer faizsiz kredi almak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olan esnaf vatandaşlara faizsiz kredi verilecek. Esnaf olan kişiler bu kredileri alabilmeleri için bankadan daha önce kredi kullanmış ve bu kredileri düzenli olarak ödemiş gerekmektedir. KGF ve devlet destekli olarak verilecek kredileri Haziran Ayı sonuna kadar başvuru yapılabilecektir.

100 bin TL kredi faizsiz olacak

Ziraat Bankası yapmış olduğu faizsiz kredilerde 12 ay vade ile işlem yapacaktır. 12 ay vade üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bu kredileri bankanın esnaflara özel olarak uyguladığı faiz oranları ile verecektir. Kredi başvurusu için esnaf olan vatandaşların en az 2 yıllık vergi mükellefi olması şartı ve daha önce bu bankadan ticari kredi işlemleri yapmış olması gerekiyor. Kredi kullanmak isteyenlere banka sıkıntısız olarak 100 bin TL verecek. En fazla vade ise 36 ay vadeli olarak verilecek.

100 bin TL üzerindeki kredilerde normal faiz oranı uygulanacak

Ziraat Bankası üzerinden normal kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankanın uyguladığı oranları ile kredilerini kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası uygun faizlerle kredilerini yapabilecektir. Kredi sicili uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirler. 12 ay vadeli kredi alacaksanız, faizsiz işlem olacak.

100 bin TL üzerinde kredi ihtiyacı olan kişiler ise ipotek vererek bankadan ipotekli ticari kredi kullanabileceklerdir. İpotekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, taşınmaz ipotekleri alarak, 100 bin TL üzerinde işlem yapabileceklerdir. Verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin P'si ile u'i arasında kredi kullanabilirsiniz. İpotek boyunca bankanın tapuda bankanın şerhi olacaktır.

Bireysel faizsiz kredi için Ziraat katılım bankası

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz kredi alacak kişilerin katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden işlem yapacaklardır. Ziraat Bankası bu kredilerde bireysel faizsiz kredi ile alakalı olarak yeni bir kampanya başlattı. İslami şartlara uygun 100 bin TL'ye kadar bireysel kredi almak isteyenlere Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi verecek. Kredilerde sizlere özel kar payı oranları uygulanacak ve helal kredi verilecektir. Faizsiz kredi almak isteyenler emekli olmalı ve sgk'lı çalışan olmalı. Kredilerde anında onay verilecek ve kredi aynı gün içinde kullandırılacak. Sizlerde faizsiz kredi almak istiyorsanız, ziraatkatilim.com.tr adresine giderek buradan detayları öğrenebilirsiniz. Emekli olan kişilere ayrıca kredi notu düşük olsa bile bu banka üzerinden emekli kredisi alınabilecektir.

