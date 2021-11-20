Ziraat Bankası Emekliyi Düşündü, Maaşı Yetmeyen Emeklilere 10.000 TL Verecek

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve almış oldukları aylık maaşı yetmeyen emekliler bankaların kampanyalarına bakarak acil nakit desteklerinde para ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamak istemektedirler. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler özellikle en çok tercih ettiği bankaların başında olan Ziraat Bankası üzerinden düşük faizli ve uygun vadelerle kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız Ziraat Bankası sizler için ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca acil destek için kullanabileceğiniz 10.000 TL kredi limiti oluşturdu. İsterseniz Ziraat Bankası şubelerinden istersiniz de banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden istediğiniz zaman başvuru yapabileceksiniz. Ziraat Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu bu da yeri ile birlikte emekli olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar limit vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası emekliye 10.000 TL ödeme şartları belli oldu...

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar emekliye 10 bin TL destek kredisine başvuru yapmak istiyorsa Bu bankada hesabı olması ve maaş alması şarttır. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğumuz emekli maaşı ile birlikte 10.000 TL'ye kadar destek kredisi ne başvuru yapmak istiyorsanız internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara 10.000 TL acil destek kredisi haricinde daha önce hiç Kredi kullanmadı ise 200 bin TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi veriyor. 50.000 TL'ye kadar kullanılan kredilerde son yasa gereği 36 ay vade ile kredi kullandırırken 50.000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vade ile banka işlem yapmaktadır. Kullandığınız acil destek kredisi ve ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı Ziraat Bankası müşterilerine sunmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almıyorsanız emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak tüm kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli maaşı alan kişiler ayrıca 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alıyorlarsa 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonunu da alabileceklerdir. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli toplamda da 200 bin TL'ye kadar kullanabilecekleri borç kapatma kredisi de banka üzerinden düşük faizler de kullanabilir.