Ziraat Bankası Emekliye ve Çalışan Kişilere SIFIR Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu

Ülkemizde en çok tercih edilen kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası emekli birey ve çalışan kişiler için yeni bir kampanya başlatmıştır. Ziraat Bankası bir kamu bankası olması nedeniyle 36 ay vade imkanını rahatlıkla sunmaktadır.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler eğer sıfır faiz oranıyla kredi kullanmak isterlerse Ziraat Katılım Bankasına başvurmaları gerekmektedir.

Sıfır faiz oranıyla kredi almak isteyen vatandaşlar bu bankaya başvuru yapabileceklerdir.

Sıfır Faiz Oranıyla Kredi Almak İçin Gerekli Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası tarafından ilan edilmiş olan bu son dakika kampanyası ile büyük rahatlık sağlanacağı düşünülüyor. Ziraat Bankası ve Ziraat Bankası tarafından kurulmuş olan Ziraat Katılım Bankası ihtiyaç sahiplerine sıfır faiz oranlı kredi kampanyası başlatmıştır.

Başlatılan bu kredi kampanyası kapsamında aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Emekli olan vatandaşlar için emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alıyor olmaları şartı aranmaktadır. Çalışan vatandaşlar için en az 6 ay sigortaya sahip olmaları, 12 aylık eski sigorta geçmişlerine sahip olmaları şartları aranmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası banka kayıtlarında sorun olan ve kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamamaktadır.

Faiz oranı yerine kar payı ile işlem sağlayan Ziraat Katılım Bankasının sunmuş olduğu bu kampanyadan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri banka şubelerine giderek başvuru yapabilmektedirler.

Banka şubelerinde vatandaşlara birçok kredi seçeneği sunulmaktadır. Sunulan seçenekler arasından kredi notu uygun seçeneğe karar verildikten sonra sıfır faizle kredi verilmektedir. Bunun yanı sıra banka farklı işlemler için de faiz uygulamamaktadır. Kredi kartı kullanan vatandaşlar faiz oranından şikayetçi iseler Ziraat Katılım Bankası sayesinde kredi kartı başvurusu yaparak sıfır faiz oranıyla kredi kartı kullanabilmektedir.

Bu bankada emekli vatandaşlar için yine bir çok imkan sunulmaktadır. Emekli maaşlarını farklı bankalardan alan emekliler maaşlarını Ziraat Katılım Bankasına taşımaları halinde kendilerine sıfır faiz oranıyla 100.000 TL’ye varan kredi verilecek olup 36 ay vade ile ödeme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca banka borçlarını kapatacak olan borç kapatma kredisi de bulunmaktadır.