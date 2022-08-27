Ziraat bankası emekliye borçlarını kapatmak için ödenek hazırladı! Bankadan maaş alanlara müjdeli haber

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada, borç kapatma kredisi imkanından faydalanacak olan emekliler için hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar borçlarını kapatmak için ödenek almak istiyorlarsa, bankalar üzerinden maaş taşıması yaparak hızlı bir şekilde 100000 TL'ye kadar diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilir.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere banka, 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, 50000 TL kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeli 100000 TL kredi kullanmaları durumunda ise 24 ay vadeli olarak kredi işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Emekli maaşınızın bu bankalar üzerinden olması durumunda başvurunuzu banka şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte kolay bir şekilde yapabilecek ve güncel olan ihtiyaç kredisi ile birlikte kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için size destek verilecektir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden sadece borç kapatma kredisi değil, dilerseniz ihtiyaç kredisi de kullanabilir veya acil ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden kredi hemen temin edebilirsiniz. Bu kredi kampanyalarına da katılmak için bankadan emekli maaşı almanız, banka tarafından istenen tek şart olarak sizlere sunuluyor. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan emekli vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda emekli maaşı, bu banka üzerinde ise kredi notu düşük olsa bile istedikleri zaman kredi kullanabilirler. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşımanız durumunda ise sizlere 750 TL emekli promosyon ile birlikte 10000 TL'ye varan kredili mevduat hesabı açılmaktadır.