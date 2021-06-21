Ziraat Bankası Emeklinin Beklediği 10 Maaş Krediyi Vermeye Başladı, 12 24 36 Ay Vade Yapılacak

Emekliye kredi veren bankalar arasında en çok tercih edilen ziraat bankası, emekli olan kişilere ayrı bir kredi kampanyası başlattı. Maaşının 10 katına kadar banka 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacak. Emekli olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu kredileri nasıl alacaklarını merak ediyorlar. Ziraat Bankası genel müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile birlikte, emekli olan kişilere 10 maaş kredi düşük faizlerle verileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası emekli vatandaşlara, sürekli yeni güncel kampanyalar yapmaya devam ediyor. Kredi kullanmak isteyenler, emekli olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden uygun faizlerle krediler alabileceklerdir. Ziraat Bankası, düşük faizli kredilerde, 3 ay erteleme ve 36 ay vadeli olarak verilecek. Ziraat Bankası bu kredi için şartlarını da duyurdu.

Ziraat Bankası Kredi Şartları

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişilere, anında onay verilecek olan 10 maaş kredi için şartlar belli oldu. Kredi kullanacak olan emeklinin en fazla banka borcu 50 bin TL olması gerekiyor. 50 bin TL üzerinde borcu olan kişiler maalesef onay alamayacaklardır. Ziraat Bankası üzerinden maaşın 10 katına kadar kredi alacak kişiler, bu bankadan maaş alması gerekiyor. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredilerini banka şubelerinden veya internet üzerinden kullanabilirler. Banka ayrıca emekli olan kişilerin, kırmızı kalem, kara liste de olması durumunda da onay vermeyeceğini duyurdu. Eğer bankadan emekli maaşı alıyorsanız ve bankalardan dolayı icralık olduysanız, kredinizi kullanmak için bu icralık borçları ödeyip, düşümünü yapmanız ve kredi başvurusu yaparak, işlemlerinizi irdeye göndermeniz gerekmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Yukarıda belirttiğimiz şartlara uygun olan kişiler kredi başvurusu Ziraat Bankası üzerinden yapabileceklerdir. Banka başvuru yöntemi için birden fazla yöntem sunmaktadır. Kredi alacak olan kişiler, banka şubelerine giderek hızlı başvuru yapabilirler. Banka şubelerine gidecek olan emeklinin bankadan maaş alması durumunda sadece kimlikle başvuru yapabileceğini söyleyebiliriz. Kredi kullanmak isteyenler, ayrıca banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte, kredilerini banka şubelerine de gitmeden online internet üzerinden kullanabileceklerdir.

Kredi başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi olan ziraatbank.com.tr adresinden de yapılıyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, bu site üzerinden kredi başvurusunu yaptıktan sonra, hızlı ve anında sonuç alacaklardır. Kredi kullanmak için ise banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 220 00 00 numarasına başvurunuzu bırakabilirsiniz.