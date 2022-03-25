Ziraat Bankası Emekli Promosyon Miktarı Değişti! Emekli Maaşı Alanlara Müjdeli Haber

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Miktarı Değişti. Kamu Bankası Ziraat Bankası emekli promosyon miktarında değişiklik yaşandı. Emekli promosyonu, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca yani 36 aylık süreç içerisinde Ziraat Bankası'na taşıyan vatandaşlara veriliyor. Türkiye'de sayıları milyonları bulan emekliler açısından promosyon uygulamasında 3 yıl artık geride kaldı. Yeni promosyon ödemeleri açısından emekli vatandaşların bankalara gidip 3 yıl boyunca geçerli olacak promosyon sözleşmesine imza atmaları gerekir. Ziraat Bankası, emekli vatandaşların yüzünü güldürmek amacıyla promosyon ödemeleri de değişiklik yaptığını son dakika gelişmesi olarak resmi internet sayfası üzerinden duyurdu.

Ziraat Bankası Promosyon Ödemelerinden Faydalanmak İçin Hangi Şartları Taşımak Gerekir?

Emekli olmaya hak kazandıktan sonra bir başka bankadan maaşını alan vatandaşlar gerekse de Ziraat Bankası'ndan maaşını alan vatandaşların 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmaları karşılığında aldıkları emeklilik aylıklarına göre değişiklik gösteren promosyon ödemelerinden faydalanmaları mümkündür.

Bankaların SGK ile gerçekleştirmiş oldukları antlaşmalar açısından bakıldığında milyonlarca emekli vatandaş, aylıklarını anlaşma sağladıkları bankalardan 3 yıl boyunca sözleşmeye imza atmaları şeklinde olurken diğer taraftan promosyon ödemesinden de faydalanıyor.

2022 Ziraat Bankası Promosyon Miktarı Ne Kadar?

BAĞ-KUR, SSK, Emekli Sandığı sistemlerinden emekli olup maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü veren vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından;

· Her ne kadar da hükümet yetkilileri tarafından en düşük emekli aylıklarının 2500 TL olacağına karar verilmiş olsa da halen bu sistemden faydalanmayan ve 1500 TL'nin dahi altında maaş alan vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından 500 TL'lik promosyon ödemesi verilmesi kararı alındı,

· 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından 625 TL'lik promosyon ödemesi yapılacak,

· 2500 TL ve daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara ise promosyon ödemesi adı altında 750 TL'lik bir ödeme yapılacak.