Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak işlem yapacağını açıkladı

Emekli Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yapacağı ihtiyaç kredileri kampanyalarında kendi bankasından maaş alan vatandaşları düşünmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı sonrasında ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler, daha önce bu bankalardan kredi kullansalar ve düzenli ödemeler yapsalar bile 40000 TL'ye kadar gelir, belgesiz olarak işlem yaparak ihtiyaç kredisi, emekli kredisi kullanabilecek. Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler, 40000 TL'ye kadar istedikleri zaman nakit onay alabilmektedirler. Başvuru yapacak olan kişilere ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecek ve yaşanan kredi kampanyasını hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi olan emekliler, para alabilecektir.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşları 40000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu nasıl yapılır?

Maddi sıkıntı yaşayan emekliler için başlatılan kampanyada 40000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay verilmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almıyorsanız bu kampanya katılmayacağınızı söylemek istiyoruz. Emekli maaşına ilk defa Ziraat Bankası şubelerine taşıyacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu kredilerin katılmak istiyorlarsa, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan kredi kampanyalarına katılabilmektedir.

Sadece 40000 TL değil, emekli maaşınızı taşıdığınız zaman banka sizlerin ihtiyacı olan parayı daha yüksekliklerde de kullandıracak ve ayrıca diğer bankadaki olan kredileriniz de kapatarak, borsa nasıl yapacaktır. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişiler başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerini yapabilmeleri için mobil uygulamayı da kullanabiliyor. Ziraat Bankası, bu, burayı bulunması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, emekli olmanız durumunda 40000 TL krediyi mobil uygulama üzerinden şubelere gitmeden hesabınıza yatırabilirsiniz.