Ziraat Bankası Duyuru Yaptı, Artık Şubeye Gitmeden Yapılabilecek. Ziraat Bankası banka hesabı açmak için artık şubelere gidilmiyor. İnternet üzerinden de online olarak işlem yapılabiliyor.

Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte Ziraat Bankası müşterisi olmak isteyen kişilerin artık şubelere gitmelerine gerek olmadığını söyledi. Ülkemizin kamu bankalarından birtanesi olan Ziraat Bankası müşteri portföyünü her geçen yıl arttırarak devam etmektedir.

Ziraat Bankası müşterisi olmak istiyorsanız, Ziraat Bankasının, mobil uygulamasını telefonlarınıza yükleyerek buradan Ziraat Bankası müşterisi olmak için ilk adımları atabilirsiniz. Ziraat Bankası uygulamasını açtıktan sonra karşınıza çıkan olan menülerden müşterimiz olun butonunu tıklayarak, Ziraat Bankası hesap açma işlemlerini yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Hesabı Açmak

Ziraat Bankası uygulaması üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte hep müşterimiz olun butonun tıkladıktan sonra sizlerin bilgileri istenecektir. Kimlik kartınız veya eski nüfus cüzdanınıza göre, bilgiler istenmektedir. Doğrulama işlemleri başarılı bir şekilde bittikten sonra kişisel bilgilerinizi ve banka ürünlerinden hangileri ile işlem yapmak istediklerinizi sorgulayan bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Son adımda ise uygulama, müşteri temsilcisine, sizleri bağlayacak, canlı görüntülü olarak konuştuktan sonra hesap açma işlemleriniz bitecektir. Müşteri temsilcisi ile canlı olarak görüşme yapma aşamasında müşteri temsilcisinin, sizden istediği yönlendirmeleri takip etmeniz ve yapmanız gerekmektedir.

Başvuru yaptıktan sonra, Başvurunuz başarıyla tamamlanıp, görüntülü görüşmenizde sonlandırılınca Ziraat Bankası müşterisi olduğunuzun mesajı gelecektir.

Ziraat Bankası, müşterisi olduktan sonra internet bankacılığı şifresi oluşturarak hemen internet bankacılığına giriş yaparak, banka üzerinden yapacağınız tüm işlemlere buradan yedi gün yirmi dört saatte yapabileceksiniz. Detayli bilgi için Ziraat Bankası, resmi internet sitesine girebilir veya 0850 220 00 00 numarasını arayarak müşteri hizmetlerinden yardım talep edebilirsiniz.