Ziraat Bankası, duyurdu! Hesabınız varsa bu hafta size özel kampanya var!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi verileceği haberi resmi internet sitesi üzerinden de sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda 36 ay vadeli, bankanın düşük faizli kredi kampanyasına katılabiliyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da bulunmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ilk taksit ödemenizi 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, şartları uygun olmasıyla birlikte en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kimlikle gelir belgesiyle birlikte de yapabiliyor.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için özel kampanyalar hazırlıyor.

Banka hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi alarak, bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilir ve buradan 7 gün 24 saat, kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilirler. yapmış olduğunuz kredi kampanyası başvurusu sonrasında Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları, sizler için düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekli olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için emekli maaşının bu banka üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizlere yüksek limitli hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi verilmektedir. şartları uygun olan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek, Ziraat Bankası, resmi internet sitesine girerek ve müşteri hizmetleri numarasını arayarak güncel faiz oranları ile birlikte bankanın yapmış olduğu tüm kredi kampanyalarını öğrenebilir.