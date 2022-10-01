Ziraat Bankası duyurdu! Ekim ayı sonuna kadar başvuru yapanlara 30.000 TL ödeme verilecek!

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapıldı ve Ekim ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 30000 TL'ye kadar ödemeler verileceği açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu ödemelerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak sizlerde destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 90 gün ertelemeli olarak kredi alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilere kemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılıyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası üzerinden de işlemlerini hızlı bir şekilde alabileceğini söyleyebiliriz.