Ziraat Bankası Düşük Faizli Emekliye 200.000 TL Vereceği İnternetten Duyurdu

Ziraat Bankası emekliye kampanya yapmaya devam ediyor. Emekli kampanyasına katılmak isteyenler, emekli maaşı üzerinden işlem yaparak hemen onay alabilecekler. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile vereceği bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilecekler. Ziraat Bankası 50.000 TL üzerinde vermiş olduğu emekli kredisinde bankanın düşük faizli olarak kredi onayı ile birlikte ayrıca 24 ay vadeye kadar işlem yapacağını duyurdu. Emekli maaşını bu banka üzerinden alıyorsanız, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 200.000 TL'ye kadar onay alırsanız, banka kredi notunuza göre faiz oranı uygulayacak ve bu faiz oranlarına göre de kredinizi hesaba atacaktır. Ayrıca banka diğer banka borçlarınızı da kapatmak isteyecektir.

Ziraat Bankası 200.000 TL Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası yaptığı bu kampanyada öncelik emeklilere diyor. Banka üzerinden emekli maaşı alan veya bu bankaya yeni emekli maaşını taşıyan kişilere maaşlarının 25 katına kadar kredi imkanı sunuluyor. Banka en fazla 200.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak. 24 ay vade ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri ile birlikte, emekli kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası 200.000 TL kredi kampanyasına katılmak için şartlar nedir?

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyası olan 200.000 TL ek ödeme kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız bazı şartlara da uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. 200.000 TL veya 200 bin TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bu kredileri ödeyebilecek bir emekli maaşının olması şartı vardır.

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler ayrıca banka kredi sicili ve banka kredi notu da uygun olması gerekiyor.

Daha önce bankalar üzerinden icralık veya avukatlık olduysanız kara liste ve kırmızı kalem listesinde yer alıyorsanız maalesef emekli kredisi kullanamayacaksınız. Ziraat Bankası emekli kredisi kullanacak olan kişilerin Kredi notu düşük olması durumunda daha belirli limitler de kredi onayı vermektedir.