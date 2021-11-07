Ziraat Bankası düşük faizli 5000 TL kredi hesaba yatırıyor

Nakit sıkıntısı yaşayan kişilerin bankalardan kredi başvurusu yaptıkları zaman en çok tercih ettikleri Kredi limitleri 5000 TL ve 10.000 TL kredi limiti olmaktadır. Ziraat Bankası da müşterilerin bu sıkıntılarını çözmek için 5 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı vereceği yeni bir kampanya yaptı. 1.21 faiz oranları ile sadece 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir 36 ay vadeye kadar kullanmış olduğunuz bu ihtiyaç kredisinin geri ödemesi tablosunu oluşturabilirsiniz. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve televizyon reklamları üzerinden yapılan duyuru sonrasında 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde düşük faiz oranlı Kredi bazı belirli müşterilere verileceği söylendi.

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşteriler sigortalı olarak iş yerlerinde çalışıyorsa uzun süredir aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması veya sigortaları yeni olması durumunda da kendilerine memur veya emekli kefil bulunmaları durumunda Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları Bu bankada ise banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde Kredi onayını mobil uygulama üzerinden alabilecek. Emekli maaşı bu bankada olmayan kişilere banka daha farklı kredi kampanyaları yapıyor ve bu şekilde Kredi notuna bakarak onay veriyor. Emekli maaşını Ziraat bankası'nda ise hiçbir şekilde Kredi notuna bakmadan Kredi notu düşük olsa bile yüksek limitli emekli kredisi kullanabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden uygulanan Kredi şartlarına uygun müşteri olmanız durumunda en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek Bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Acil 5.000 TL ihtiyacınızın olması durumunda ve bu bankada hesabınızın olması durumunda hafta sonu olsa bile bankanın mobil uygulamasına girerek buradan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir banka şubelerine gitmeden kredi onayı alırsanız hesaba para yatırabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunulacaktır. Detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.