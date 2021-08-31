Ziraat Bankası Düşük Faizli 3000 TL Ödemeye Başladı, Başvuru Rekoru Kırıldı

Ziraat Bankası 3.000 TL kredi kampanyası başlattı. İhtiyacı olan kişilere hemen anında 3000 tl ye kadar onay verecek olan Ziraat Bankası kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi notuna bakmadan hemen onay verecek. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler bedelli şartları uygun olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden hemen Kredi kullanan biliyorlar. Ziraat Bankası ülkemizdeki kamu bankalarından olmasından ötürü diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlamaktadır. Daha cazip kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bankanın son yapmış olduğu kredi kampanyası olan 3000 TL kredi kampanyası özellikle acil ihtiyacı olan müşteriler için verilmektedir.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak için şart nedir?

Ziraat Bankası 3.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız bazı şartları uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Sigortalı olarak işyerinde çalışıyorsanız en az 6 aydır bu iş yerinde çalışıyor olmanız gerekmektedir. Kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları gerekiyor. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler daha kolay şekilde kredi onayı alırken bankadan maaş olan müşterilerin Kredi notu düşük olsa bile onay alamayacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 3000 TL'ye kadar bu kredileri aldıkları zaman banka kişilerin Kredi notuna göre de faiz oranı uygulayabilir.

Ziraat Bankası 3.000 TL başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 3 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran kişiler 3000 TL'ye kadar kredi onayı aldıklarında SMS ile bilgilendirilecektir. Banka 3000 TL'ye kadar kredi onayı verdiğinde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanı sizlere sunacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden hesabı olan müşteriler Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurularını yapabiliyorlar. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında onay almanız ile birlikte internet üzerinden hemen krediniz hesabınıza yatacaktır.