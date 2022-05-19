Ziraat Bankası dev kampanyasını başlattı! 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için şart istemeyecek

Ziraat Bankası, yeni yaptığı kampanya bu sabah yayınladı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası olarak 10000 TL'ye kadar vereceği, nakit kredi kampanyasında bireysel müşterilerin, başvurularını yapmaları durumunda gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında mayıs ayı sonuna kadar başlatılan bu kampanyada en düşük faiz oranlarından yararlanacak ve acil ihtiyaçlarınızda gelir belgesi istenmeden kredi imkanından faydalanacaksınız.

36 ay vadeye kadar 90 gün ertelemeli olarak işlem yapacak olan bu bankadan 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası, 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak rahat bir nefes almalarını sağlıyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması durumunda bu bankadan gelir belgesiz olarak kredi alabilmeleri için başvuru yapmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu birden fazla yöntem ile yapılmaktadır sondakika kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan vatandaşlar için banka hızlı bir şekilde işi sonuç verecektir.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden, şartsız, masrafsız ve gelir belgesiz olarak bu kredilere Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kendi hesaplarına yatırılabilmektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra hesaplarına ödeme alabilmeleri için internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Ziraat Bankası 1.91 faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sunarken, ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.