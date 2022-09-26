Ziraat Bankası Deposunu Fulleyecekler İçin Son Dakika Bir Açıklamada Bulundu 75 TL Az Ödeme Yapabilirsiniz

Son dönemlerin en çok konuşulan konuları arasında akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar yer alıyor. Bu kapsamda ise Flash ve sıcak gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. Son yaşanan gelişmeye göre Ziraat Bankası deposunu fulleyecekler için yepyeni açıklamalar yapmaya başladı. Ziraat Bankası bankkart ile akaryakıt yüklemesi yapan tüm vatandaşlar için toplamda 75 Türk Lirası indirimi yapacaklarını açıkladı.

Banka tarafından düzenlenen kampanya kapsamında ise akaryakıt fullemelerinde toplamda 75 TL'ye Varan indirimler yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Banka tarafından yürütülen kampanya kapsamında deposunu fullemek isteyen tüm vatandaşlar sunulan bu kampanyadan faydalanabilecekler.

Deposunu Fulleyecek Olanlar Bu Habere Dikkat Ziraat Bankası'ndan Çok Önemli Açıklama Yapıldı

Gündemde yer alan akaryakıt zamları araç sahiplerini Tam manasıyla canından bezdiriyor. Ancak bu konuda bankalar çeşitli kampanyalar düzenleyerek araç sahiplerinin de rahat bir nefes almalarına neden oluyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada ise deposunu fulleyecek olanlar için önemli bir duyuru yapılmış oldu.

Bankkart ile akaryakıt yüklemesi yapan tüm vatandaşlar belirli tarihler arasında toplamda 75 Türk Lirası daha az ödeme yapacaklar. Ziraat Bankası tarafından sunulan kampanyada Ziraat Bankkart sahibi olanların kampanyaya katılım sağlamaları da bekleniyor. 17 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya için bankkart mobil şubeleri üzerinden bilgi ediniliyor.

Araç Sahipleri Bu Habere Dikkat Ziraat Bankası'ndan Akaryakıt Konusunda İndirim Kampanyası

Araç sahiplerinin yakından ilgilendiren sıcak ve flaş bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Ziraat Bankası'ndan akaryakıt konusunda indirim kampanyası düzenlendiği belirtildi. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenler Ziraat Bank kartları ile akaryakıt yüklediklerinde toplamda 75 Türk Lirası indirimde alabilecekler. Araç ve Otomobil sahipleri bu habere Bir Hayli sevinecekler.

Ziraat Bankası tarafından sunulan kampanya kapsamında akaryakıt yüklemesi yapan tüm vatandaşlar düzenlenen indirimden de faydalanabiliyor. Ancak 17 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında bankkartlar ile akaryakıt yüklemesi yapılması en temel şartlar arasında da yer alıyor. Banka tarafından sunulan kampanyadan vatandaşlar faydalanacaklar.