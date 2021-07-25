Ziraat Bankası Bu Sabahtan İtibaren Emekli Olan Kişilere 2750 TL Ödeme Yapacak, Başvuru Yaparak Alınacak

Son dakika kampanyası olarak, Ziraat Bankası emekliye yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte emekli olan vatandaşların acil ihtiyaçları için 2750 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. 2750 TL, ödemelerin 750 TL'si emekli promosyonu 2000 TL'si de nakit avans olarak hesaplara yatırılacaktır. Ziraat Bankası emekliye sadece 2750 TL olarak bir destek vermiyorlar, ayrıca banka açıklamış olduğu kampanyalar ile birlikte emekli kredileri de vereceğini duyurdu. Sizlerde eğer Ziraat Bankası üzerinden maaş alıyorsanız, bu destek paralarını hemen alabiliyorsunuz.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, pandemi döneminde de müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmiştir, Ziraat Bankası, devlet destekli olarak birçok kredi ve emekli promosyon kampanyaları yapmaktadır. Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası üzerinden almak istiyorsanız, 500 TL ile 750 TL arasında maaşınıza göre, emekli promosyonu alacaksınız. Aldığınız bu emekli promosyonları da banka sizlere 3 yıl maaş, taşıma sözünü vermenizi isteyecektir. Bu şekilde yaptığınız sözleşme sonrasında bir sonraki maaşınızı alırken maaşınıza göre, 750 TL'ye kadar emekli promosyonunu hibe olarak alabileceksiniz.

2750 TL, Ziraat Bankası desteği nasıl alınır?

Ziraat Bankası üzerinden alacağınız bu destekleri başvuru yapmadan alamıyorsunuz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler bankaya 3 yıl taahhüt verdikleri zaman 750 TL'ye kadar emekli promosyonunu alacaklardır. Emekli promosyonunu alacak olan kişiler, 1500 TL'ye kadar maaş alıyorlarsa 500 TL ile 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alıyorlarsa o 625 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alıyorlar ise 750 TL Emekli promosyonu alabilecekler, Bu şekilde almış olduğunuz emekli, promosyonlar haricinde banka sizlere 2000 TL'ye kadar da bu nakit avans limiti açacaktır.

2000 TL nakit avans limiti nedir?

Ziraat Bankası Emekli maaşınızın hesabı üzerinden açılacak olan bu artı para 2000 TL ye kadar sizlere verilecektir. 2000 TL aldığınız zaman bu parayı istediğiniz gibi kullanabilir, ATM'lerden çekebilir, internet bankacılığı üzerinden EFT veya havale ile başka bir hesaba gönderebilirsiniz. 2000 TL nakit avans limiti almak isteyen kişilerin banka kredi sicili iyi olması durumunda banka hemen onay vererek, maaş hesabına tanımlayacak ve maaş hesabınıza artı para olarak 2000 TL göreceksiniz. 2000 TL, aldığınız zaman bu parayı, isterseniz, taksitli nakit avans olarakta geri ödemesini sağlayabiliyorsunuz. 12 ay vadeye kadar banka sizlere bu parayı geri ödemeniz için vade imkanı sağlayacaktır.

Emekli promosyonu aldıktan sonra eğer henüz hala nakit avans limitiniz yok ise internet bankacılığı şubesine girerek buradan hesaplarım bölümünden nakit avans limitine başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de bu başvuruyu yapmanız mümkündür. Ziraat Bankası şubelerinden ayrıca emekli olan kişilere 200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilmektedir.