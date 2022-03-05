Ziraat Bankası Bu Hafta İçinde Vatandaşların Dertlerine Derman Oluyor! 15.000 TL İçin Sorun Yok!

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 15000 TL'ye kadar artık gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile kredi kullanılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde üç ayı ertelemeli, toplamda ise 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilecek. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda hem kredi notuna, hemde gelir durumuna bakarak işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başlatılan kampanya duyurusu sonrasında kredi alacak olan vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredileri kullanabilmeleri için hem internet üzerinden hemde mobil uygulama üzerinden başvuru ekranı açılacak.

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması, emekli olması veya devlet memuru olması durumunda kredilerini, bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir ve ne kadar kredi onayı aldığı ile birlikte, nekadar faiz oranlarından yararlanacağını ve mesaj da görebilir.

Ziraat Bankası şubelerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise banka şubelerine giderken kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte, başvurularına gerçekleştirirse 15 bin TL ve üzerinde nakit kredi kullanabileceğini söylemek istiyoruz.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde ise banka sadece 24 ay vadeli olarak sizlere bireysel ihtiyaç kredisi kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan ve emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler kredi başvurusu yapmadan önce emekli maaşını bu bankaya taşıması gerekmektedir.