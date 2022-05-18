Ziraat Bankası Bu Ay Sonuna Kadar Duyurdu! Dikkat Edin

Ziraat Bankası, yaptığı duyuru sonrasında kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için 10000 TL'ye kadar ödeme yapacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı birşekilde bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeye, alacakları kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacaktır.

Hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası üzerinden özellikle internet bankacılığını kullanan vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 1.91 faiz oranlarıyla, vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan banka 50000 TL'ye kadar vereceği tüm kredilerde 36 ay vadeli uzun vadelerde ödeme tablosu oluşturmaktadır.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu açıklamada, özellikle emekli olan vatandaşların da Emekli Kredisi adı altında ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri yeni bir kampanya hazırladığını duyurdu. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız ve maaş hesabınız varsa hemen internet bankacılığına girerek, sizler için hazırlanan gelir belgesiz ihtiyaç kredisini kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte işlemlerini yapabiliyor. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini yapmak için banka şubesine gitmeden de internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor. Para sıkıntısı yaşayan her vatandaşın alabileceği bu, Nakit kampanyasında, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.