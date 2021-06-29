Ziraat Bankası Borçlarınızı Kapatacak! 125.000 TL'ye Kadar Borçları Ziraat Bankası Ödeyecek, Kampanya Başladı

Ziraat Bankası, devlet destekli olarak yeni bir kampanya başlatıyor. Ziraat Bankası, diğer bankalar ile yaptığı iş birliği ile birlikte, 36 ay vadeye kadar 125 bin TL kredi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu krediler, borç kapatma kredisi adıyla, Ziraat Bankası şubelerinden kullandırılacak. Ülkemizdeki kamu bankası olan Ziraat Bankası, online ve banka şubelerinden yaptığı kredi kampanyası ile yine gündem oluyor. Banka şubeleri üzerinden yapılacak bu başvurularda, merak edilenleri sizler için yanıtladık.

Borçlar Tek Bankada, O Banka Ziraat Bankası Kampanyası

Banka borçları kapatmak isteyenlere duyurulan bu kampanyada sizlerde diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatabilirsiniz. İhtiyaç kredisi ile birlikte bankalar kredi kartı borçlarını da kapatıyor. Düşük faizli ve 36 ay vadeli verilecek bu kredilerde banka sizlere bu hizmeti verirken de bazı şartları istiyor. Kredi kullanacak olan kişiler "Borç Transfer Kredisi" almak istiyorsa, kredilerini bu banka üzerinden alabilmeleri için banka kredi sicilinin temiz olması gerekiyor.

Kredi Başvuru Koşulları Nedir?

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, verilen bu şartlara uygun olması şartı ile kredi kullanabilirler. Başvuru yapacak olan kişiler, öncelikli olarak güncel kredi ve kredi kartı borçları için bu kredileri alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları icralık olan kişiler onay alamayacaklardır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 125.000 TL'ye kadar onay alıp, sadece borç kapatma kredisi kullanacaklardır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, başvuru yapmak istiyorsa "banka şubelerinden" kredi başvurusu yapabileceklerdir. Banka; kredi başvurusu yapacak kişilerin borç kapatmalı kredi vereceği için banka şubelerinden "manuel" kredi girişi yapılması gerektiğini söylüyor. Buna göre en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu banka üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, bu kredi başvurusunu yaptıktan sonra değerlendirme sonucuna göre kredi onayı alacaklardır. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kullanacaklardır. Kredilerde aylık ödeme yapmak isteyemeyenlerde 3 ayda bir ödeme tablosu oluşturacaklardır.

Kredi Ödeme Planı Nedir?

Ziraat Bankası "Borcunu Öde" kampanyasına katılmak isteyenler, 125.000 TL kredi aldıklarında bankanın kişilere uygulayacağı faiz oranı 1.54 olarak verilmektedir. Kredi kullanmak isteyenler, bu faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi alırsa aylık 4.785 TL ödeme yapacaktır. Kredi kullanacak olan kişilerden ayrıca hayat sigortası yapılacaktır. Hayat sigortası yapmak isteyenler, yaş durumuna göre belirleneceği için herhangi bir fiyat veremiyoruz. Bankanın resmi internet sitesi ve 0 850 220 00 00 müşteri hizmetleri numarasından kredi detaylarını öğrenebilirsiniz.