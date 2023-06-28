Bankalar aracılığıyla borç kapatma kredisi kullanarak, belirli şartlar altında ödeme alabilir ve onaylanan bu ödemeleri istediğiniz zaman hesabınıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası, 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası başlatarak vatandaşlara büyük bir fırsat sunmaktadır. Banka, bu kampanya kapsamında onaylanan başvurular için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirecektir.

Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra banka sizden kapatmak istediğiniz borçların IBAN numarasını isteyecek ve borçlarınızı bu hesaba gönderecektir. Borç kapatma kredileri kullanırken elinize nakit para geçmeyecektir.

Banka, borçlarınızı olan diğer bankalara doğrudan ödeme yapacak ve bu şekilde kredi kullanmanızı sağlayacaktır. Ancak, nakit para ihtiyacınız varsa ve elinize geçmesini istiyorsanız, bankadan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

İhtiyaç kredilerinde de bankalar yüksek limitli krediler sunmaktadır. Borçlarınızı elden kapatabilmek için ihtiyaç kredisi alarak kullanabilirsiniz. 100.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapmak isterseniz, genellikle bankaya bir ipotek vermeniz gerekmektedir.

Borç kapatma kredisi kampanyaları, borçlarınızı tek bir çatı altında toplama ve daha düşük faiz oranlarıyla ödeme yapma fırsatı sunmaktadır. Bu sayede, farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir ödemeyle kapatmanız mümkün olur. Ancak kredi kullanmadan önce bankaların belirlediği şartları dikkatlice incelemeniz, ödeme planınızı yapmanız ve geri ödemeleri düzenli bir şekilde yapabileceğinizi değerlendirmeniz önemlidir.