Ziraat Bankası Bireysel Kredi Kampanyasını Başlattı! 25000 TL Ve 50000 TL Kredi İmkânı

Ziraat Bankası bireysel kredi kampanyasını başlattı. Kampanyada kredi tutarı 25 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor. 36 ay vadenin geçerli olduğu kampanyada ayrıca 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor.

Banka üzerinden başvuru yapılarak başvuru sahiplerine anında sonuç bildiriliyor. Bankanın internet sitesinden yapılan kredi kampanyasına katılım oldukça fazla gözüküyor. Pandemi döneminde bireysel kredi olarak kampanya yürüten bankaların başında gelen Ziraat Bankası, başvuruları internet sitesinden kabul ettiği gibi banka şubelerinden de kabul ediyor. Bunun yanı sıra internet sitesi üzerinden kredi şartları da açıklanmış durumda. Başvuru şartlarını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz…

Ziraat Bankası Kredi Başvuru Şartları

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin banka tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekir. Başvuruda bulunacak olan kişiler, bankanın belirlemiş olduğu şartlar dâhilinde başvurularını yapabilecek. Öncelikle on sekiz yaş sınırı ile yetmiş yaş sınırı belirlenmiş durumda. Başvuruda bulunacak olan kişilerin bankalar ile arasının iyi olması da aranan şartlar arasında bulunuyor.

Kredi başvurusu yapmayı düşünen vatandaşların krediyi kullanabilmeleri için banka kredi notunun da yeterli seviyede olması gerekir. Kredi notu düşük olan vatandaşlar onay alma konusunda sorun yaşayabilir.

Ziraat Bankası kredi başvurularının internet sitesi üzerinden kabul ediyor. Banka üzerinden kredi almak için başvurunuz internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Kredi notunun uygun olması durumunda başvuru yapılarak banka şubelerine gerekli evraklar ile birlikte gidilmelidir. Evraklarını bankaya teslim eden kişiler ön onay alınarak krediyi kullanabilir. Online başvuru yapmak isteyenler internet bankacılığı üzerinden başvuruların yapabilir.

Ziraat Bankası Online İnternet Bankacılığı Kredisi Nasıl Alınır?

Gerekli şartları sağlamanın yanı sıra kredi notu uygun olan vatandaşlar online internet bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle banka üzerinden hesabın bulunması lazım. Bu hesap üzerinden alınan şifre ile internet bankacılığı kullanılarak başvuru yapılabilir. Mobil uygulama üzerinden şifre ve TC kimlik numarası girilerek giriş sağlanır. Yapılan başvuru sonucu değerlendirme yapılarak onay alınması durumunda kredi tutarı kişinin hesabına aktarılır.