Ziraat Bankası Bayram'da Başvuru Yapanlara, Bayramdan Sonra 5000 TL Nakit Ödemesi Yapacak, Ay Sonuna Kadar Geçerli

Kamu bankalarından olan ve müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası, 5000 TL'ye kadar para ihtiyacı olan kişiler, bayram sonrasında hemen ödeme yapacak. Yapılacak bu başvurular ile birlikte, müşterilerine anında sonuç verecek olan Ziraat Bankası, emekli, çalışan ve esnaf olan kişilere 36 ay vadeye kadar bu destekleri verecekler. İhtiyaç kredisi olarak kullandırılacak bu 5000 TL nakit kampanyası, banka şartlarına uygun olan kişilerin banka hesapları varsa hemen hesaplarına yatacak.

Yapılan açıklamalar ile birlikte, Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapacak ve onaylanan kredinizin ne kadar olduğunu hemen göreceksiniz. 5000 TL ihtiyacı olan kişiler, daha önce bankalarda sıkıntısı yoksa hemen onay alacaklardır. Eğer banka müşterisi değilseniz, banka şubelerine gitmek ve 5000 TL kullanmak için bankaların açık olduğu günü beklemeniz gerekiyor.

Banka kartı olan kişiler ise Ziraat Bankası hesabı üzerinden aldıkları hesap üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alacak ve bu şifre ile birlikte, Ziraat Mobil uygulamasına girerek kredinizi kullanabileceksiniz.

5000 TL Kredi Hesaplama Nasıl Oluyor?

5000 TL kredi aldığınızda 36 ay vadeye kadar bu verilen nakit krediyi kullanacaksınız. Dilerseniz ilk 3 ay ertelemeli yaparak da kredi kullanabileceksiniz. 5000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan kişiler de aynı şekilde 1.59 faiz oranlarıyla bu kredileri kullanacaklardır. 5000 TL kredi alacak kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma zorunluluğu yoktur.

5000 TL kredi kullandığınızda 36 ay vadeli kredilerde aylık 193 TL ödeme yapacaksınız. 24 ay vadeli kredilerde 261 TL, 12 Ay vadeli kredilerde ise aylık 470 TL ödeme yapacaksınız. Bu kredi faiz oranları güncel olarak ziraat bankası resmi internet sitesi üzerinden verilmiştir. İhtiyaç sahibi olan kişiler, belirlenen faiz oranları ile işlem yapacaklardır. Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubelerine taşıyarak hemen kredilerini yüksek limitli kullanabileceklerdir. Bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 220 00 00 arayarak da internet bankacılığı şifresi alabileceksiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapılacak.

Resmi Siteden Başvuru

www.ziraatbank.com.tr adlı resmi internet sitesine girerek, buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz dolduran kişiler, bu kredilerin sonucunu da cep telefonuna gelecek mesaj ile öğreneceklerdir.