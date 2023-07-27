Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kampanya ile avantaj sunmaya devam ediyor. Bankkart sahiplerinin faydalanabileceği bu kampanya kapsamında kartlara 100 TL hediye edileceği duyuruldu. 31 Temmuz saat 23.59'a kadar sürecek olan bu kampanya ile müşteriler, yapacakları havayolu bilet alımlarında 100 TL değerinde Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaklar.

Kampanya detaylarına göre, müşterilerin katılım sağlayabilmesi için 1 Temmuz - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden katılması gerekiyor. Kampanya, havayolu şirketlerinde geçerli olup, bu şirketlerin satış ofisleri, web siteleri, mobil uygulamaları ve çağrı merkezleri üzerinden yapılacak tek seferde 1.000 TL ve üzeri alışverişlere 100 TL Bankkart Lira hediye edilecektir.

Kampanyaya katılmak için, müşterilerin alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlamaları gerekmektedir. Harcama tutarı için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özellikleri ile yapılacak işlemler dikkate alınacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 100 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Ancak, kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek işlemler de belirtilmiştir. Bilet alım işlemlerine aracılık yapan firmalardan alınacak uçak biletleri kampanya dahilinde değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler de kampanyaya dahil değildir. İptal, iade, Bankkart Lira kullanım işlemleri, nakit çekim ve karta para yükleme işlemleri de kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Kampanya süresince yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Eğer müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmazsa, kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır.

Ziraat Bankası'nın 100 TL hediye kampanyası, müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Havayolu bilet alımlarında ekstra kazanç sağlayan bu kampanya ile müşteriler, Bankkart Lira ile daha kolay ve uygun ödemeler yapabilecekler. Kampanya süresi içinde katılım sağlamak için mobil uygulama veya bankkart.com.tr üzerinden başvuruda bulunarak bu fırsattan yararlanabilirler.