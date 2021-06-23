Ziraat Bankası Bankkart Kartlı Olanlara 100 TL Verecek, Tatil ve Tüm İhtiyaçlarınız İçin kullanabileceğiniz bu 100 TL limit duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası kendi banka müşterilerine özel kampanya başlattı. Tatil harcamalarınız için yapacağınız 2000 TL tutarındaki harcamalarda, Bankkart ile yapılan ödeme olması durumunda 100 TL iade edilecektir. Araç kiralama, konaklama ve Seyahat için kullanabilirsiniz. 100 TL iade alabilmeniz için bankkart kullanmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası resmi internet sitesinde, kendi müşterilerine mail yoluyla ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir kampanya duyurdu. Ziraat Bankası tatil harcaması yapacak olan kişilere, 2000 TL harcama yaparlarsa ve bu harcamaları bankkart kredi kartı veya bankkart bankamatik kartı ile yaparsa, 100 TL iade edecek. Banka kampanya detaylarını da yayınladı...

Ziraat Bankası Bankkart Tatil Kampanyası

Ziraat Bankası 11 Haziran 2021 ve 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında tatil harcamalarınızı bankkart ile yaparsanız sizlere 100 TL verecek. Bu parayı alabilmeniz için bankkart ile tatil harcamanızı yapmanız ve 2000 TL harcama yapmış olmanı zgerekiyor. Araç kiralama, Konaklama ve Seyahat için bu ödemeleri bankkart ile yaparsanız, 100 TL para iadesi olacaktır.

Bankkart ile yapacakları harcamalar toplamı 2.000 TL olduğu zaman, başvuru yapmadan banka sizlere 100 TL iade edecektir. Bir müşteri sadece bir kere bu kampanyaya katılacaktır. Sizlerde bu bankanın müşterisi iseniz, yapacağınız harcamaları bankamatik kartı ile yaparak, 100 TL iade para alabilirsiniz.

Kampanya katılımları için sistemde olan üye iş yerlerinden konaklama, araç kiralama veya seyahat işlemlerini yapmanız gerekiyor. Harcamaları da sadece Ziraat Bankası bankkart bankamatik veya kredi kartı ile yapabileceksiniz.

Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilecektir. Kampanyaya katılan bankkart sahibinin sanal kart ile veya ek kart ile yaptığı alışverişlerde 2000 TL için tutara eklenecektir. Ödemeler ise asıl karta yapılacaktır.

Bankkart Başakkart, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kart sahipleri bu kampanyaya katılamazlar. 2000 TL alışveriş yapan kişiler, 100 TL ödemelerini ise bankanın belirlediği 27 Temmuz 2021 tarihinde hesaplarına geri alacaklardır. Detaylı bilgi için ziraatbank.com.tr adresine girebilir veya bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 220 00 00 numarasını arayabilirsiniz.