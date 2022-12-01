Ziraat Bankası Bankamatik Kartınız Varsa 10 bin 20 bin 30 bin ve 50 bin TL Ödeme Almak Hayal Değil, Bankaya Gitmeden

Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için aralık ayı içerisinde başlattığı yeni kampanya duyurdu. Ziraat Bankası bankamatik kartı olan vatandaşlar, 10000 TL 20000 TL 30000 TL ve 50000 TL olarak 4 kredi paketinden faydalanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşteriler için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda daha avantajlı kredi paketleriyle birlikte kredi kullanabildikleri gibi, ayrıca kullanmış oldukları kredilerde, diğer müşterilere nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanacağını da söylemek istiyoruz.

36 AY VADELİ ALIN!

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebiliyor. En yakın banka şubesi üzerinden ve banka müşterisi olmanız durumunda, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak için en yakın şubeler üzerinden de işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası, 50000 TL kadar verilecek olan tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. En yakın bankaya giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilir, Ziraat Bankası şubeleri haricinde internet sitesi üzerinden de kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, daha uygun faiz oranları ile birlikte krediler kullanırken, emekli maaş hesaplarınız üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde 3 ay ertelemeli kredi alabilirsiniz.