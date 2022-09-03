Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için duyuru yaptı: Hesaplarınıza 100.000 TL gönderiyorlar...

Ziraat bankası hesabınızın olması durumunda başvuru yapacak olan kişilere banka hızlı ve anında destek ödemesi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 100.000 TL'ye kadar yüksek limitli kredilerde başvurusunu yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Nakit kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verir ve bu sonuca göre aynı gün içinde destek kredisi verilir.

Şartlara uygun olan kişiler bu bankadan düşük faizli kredi alabileckelerdir. Nakit kredi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden kredi almak için başvurusunu yaptığınızda aynı dakika içinde sonuç verilecektir. Kredi notu uygun olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte kredilerini hemen hesaplarına yatırabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde kredi sonucunu vermektedir. Nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan bu kampanyada kredi alacak kişilerin şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak da kredi alacağını söylemek istiyoruz.

Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, banka emekli maaşı alan kişiler ile birlikte veya bankanın nakit kredisini kullanacak olan kişiler düşük faizli olarak işlem yapılacaktır.

Ziraat bankası nakit kredi kullanmak için şubelere gidecek olan kişiler ise banka şubeleri üzerinden yapacakları kredi başvurusu sonrasında nakit krediyi hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Başvuruyu sadece kimlikle yapmak için ise banka hesabı olan kişilere destek vereceğini açıkladı. Nakit kredi ile birlikte sizlere borç kapatma kredisi imkanı da sunacak olan bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi alacak kişilere 5 dakika içinde sonuç verilmektedir.