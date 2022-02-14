Ziraat Bankası Bankamatik Kartı Kullanan Kişilere 5000 TL Ödeme Yapacağını Duyurdu! Son Dakika Açıklama Geldi

Ziraat Bankası yaptığı kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı ve anında kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamada bankamatik kartı kullanan ve bu bankamatik kartı Ziraat Bankası olan vatandaşlara bankalara gitmeden 5000 TL ödeme yapılacağı haberi geldi. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada bankamatik kartı kullanan ve kredi notu uygun olan kişiler bankalara gitmeden de başvuru yaparak onay alacaklardır.

Ziraat bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte hızlı ve anında kredi kullanacak olan kişiler bu bankada hesapları varsa hemen internet bankacılığı şifresi alabilecek ve bu şifre ile birlikte istediği zaman mobil uygulamaya girerek kredi başvurusunda bulunabilecek. Banka en az 5000 TL ödeyeceği bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemesini 2 ay veya 3 ay erteleme imkanı da sizlere sunacaktır.

Ziraat Bankası 5000 TL başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu alıyor. Bunun için banka hesabı olması ve şifre oluşturmanız gerekli. İnternet bankacılığı şifreniz ile birlikte Mobil uygulamaya girerek buradan başvuru yapabilirsiniz. Onay alırsanız bankaya gitmenize gerek kalmadan hemen hesabınıza bu para yatacaktır.

Ayrıca banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkanı sunuluyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz sizin işlerinizin daha hızlı olacağını gösterir. Başvuru yaparak onay alan kişiler şubelerden hemen aynı gün içinde kredi kullanırlar.