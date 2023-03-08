Ziraat Bankası Bankalarda Daha Önce Nakit Alanlara, Ramazan Bayramı Öncesinde 100.000 TL Verecek...

Ziraat Bankası yeni paylaşmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara İhtiyaç Kredisi olarak 100.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan Açıklama ile birlikte nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşların daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda İhtiyaç Kredisi olarak şubelere gitmeden de işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve belirtilen bu şartlara uygun olarak Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanımı sağlanacaktır. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirirken banka müşterisi olan kişilere ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yaparak düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilerin en yakın banka şubesi üzerinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlemleri gerçekleştirilir ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak hemen kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz banka müşterisi olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu Kredi ödemelerinden faydalanarak şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sadece bireysel olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşları değil Emekli maaşı alan vatandaşlara da Ramazan Bayramı kredisi ödemesi vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte Ramazan Bayramı emekli kredisi kampanyasına katılarak yüksek limitli kredi ödemeleri alabilir onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman banka hesaplarınıza yatarak hesabınız üzerinden alabilirsiniz.