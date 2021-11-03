Ziraat Bankası banka şubelerinden 50.000 TL'ye kadar nakit kredi desteği verecek

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte 50.000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 36 ay vadeli bu klipleri emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişiler alabilir. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere yapılan Bu kampanyada 36 ay vadeli bir ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyası başlıyor.

50.000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere Ziraat Bankası düşük faiz oranları ihtiyaç kredisi imkanı sunarken sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişilere ayrı kredi kampanyaları yapmaktadır.

50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurunuz onay olursa banka diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarını ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatmak isteyebilir ve bu şekilde borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgelerini yanında götürmeleri gerekmektedir. Ziraat Bankası şubelerinden kalacağınız ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan hemen sonra sizlere banka kredi personeli değerlendirme sonucunu verecek ve onay almanız durumunda da bankadan kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapılıyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunu resmi internet sitesi üzerinden yapan kişiler kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak 5 ila 10 dakika içerisinde Kredi sonucunu görebileceklerdir.

Emekli olan kişiler 50.000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsa bankadan emekli maaşı alması şartı vardır. Çalışan kişilerin ise toplamda 1 sene en son iş yerinde ise 6 aydır sigorta primleri yatmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar bugün başvuru yaparak yine bugün kredi alabilir.