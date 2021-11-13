Ziraat Bankası Banka Şubelerinden 5000 TL ile 10000 TL arasında ödeme yapıyor

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 5000 TL ile 10.000 TL arasında onay almak istiyorlarsa en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek buradan hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası başlatmış olduğu Son kredi kampanyası ve göre özellikle kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere 5000 TL ile 10.000 TL arasında ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu krediler bireysel ihtiyaç kredisi olarak düşük faiz oranları ile kullandırılır. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi aldıysanız 36 ay vadeye kadar sizlere 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sunulacaktır.

Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan müşterilerin başvuru yapabilecekleri 5000 TL ile 10.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alabilir. Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubeleri haricinden de internet sitesi ve internet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Para ihtiyacı olan kişiler eğer Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaklarsa bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine sadece kimlikleri ile birlikte giderek 5000 TL ile 10.000 TL arasında onay alabilirler. Ziraat Bankası banka şubelerine gittiğiniz zaman banka şubesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu 5 dakika içerisinde sonuçlanacak ve onaylanan Kredi hemen hesaba yatacak. Banka üzerinden ayrıca ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler yüksek limitli kredi başvurusu yapmak istiyorsa kendi yanlarında gelir belgesi götürmeleri gerekiyor.

Sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 6 aydır aynı işyerinde çalışıyor olması emekli olan kişilerin ise emekli maaşları bu bankadan alınması şarttır.

Mobil uygulama kullananlar bankaya gitmiyor

Ziraat Bankası yaptığı Bu kampanyada mobil uygulama kullanan kişilere internet bankacılığı üzerinden online kredi vereceğini duyurdu. İnternet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka hesabınız üzerinden bir şifre almalı ve Ziraat bankası'nın mobil uygulamasını indirerek buradan kolay bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka daha yüksek limitlerde kredi kullandırırken ayrıca düşük faiz oranları ile sizlere yardımcı olacaktır.