Ziraat Bankası Banka Kartı Olanlara Müjdeli Haber! Banka Hesaplarınıza 40.000 TL Ödeme Yapacak...

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan veya emekli olan kişilere Ziraat Bankası üzerinden yeni bir nakit kampanyası başladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilecek ve onay aldığınız kredileri de hesaplarınıza hemen atabileceksiniz. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurusunu yapan kişilere 40.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Düşük faizli kredi kampanyaları kamu bankaları tarafından düzenlenmektedir. 40.000 TL kredi almak isteyenler, banka müşterisi olması durumunda Ziraat Bankası hesapları üzerinden hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceklerdir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuruda kredi kullanacak olan kişilerin hangi şartlarda onay alacakları da belli oldu.

ANINDA KREDİ KAMPANYASI

Anında kredi kampanyasına katılarak hemen işlem yapabilirsiniz. Anında kredi kampanyasına katılmak isteyenler, başvuru yapmak için şubelere giderek veya internet üzerinden de nakit kredi alabileceklerdir.

Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şartlarına uygun olup aynı gün içinde kredi sonucunu alabileceklerdir. Ziraat Bankası nakit kredi almak isteyenler, banka şubelerine gitmeden de kredi alabilecekleri internet bankacılığı uygulamaları bulunmaktadır.

36 Ay Vadeli Olacak

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine giderek kimlikle başvuru yapabileceklerdir. 40 bin TL kredi aldığınızda en fazla 36 ay vadeli kredi ödemesi yapılacaktır. 50 bin TL ile 100 bin TL arasındaki kredilerde ise 24 ay vadeli kredi verilmektedir. Başlatılan bu kampanyada da sadece 40 bin TL ödeme verileceği ve bu ödemeleri de Ziraat Bankası müşterilerine internet bankacılığı üzerinden vereceği açıklandı.